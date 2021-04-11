樂天桃猿原本找來的洋投威克神最後確定無法來台，日前也傳出球隊已經有鎖定新洋投並已經為他們申請工作證的消息，對此樂天領隊浦韋青證實此事，且透露不只一位，但他強調目前不會尋找洋砲，仍以投手戰力為主。

樂天本季找來前富邦悍將洋投霸林爵，新洋投歐飛登、猛快、豪勁，第5位洋投威克神本因私事較晚來台，卻後確定無法來台效力，球團也必須再尋找新人選。

日前傳出樂天的新洋投人選是曾效力紅襪隊投手柯維（Dylan Covey），對此浦韋青還無法透露人選，但他說：「我們鎖定的不只一位，而是有幾位。」他解釋，在疫情的情況下，洋將來台程序較過往繁鎖且困難，所以有多鎖定幾位，「能來的人選不可能是想到了就來。」

對於富邦找來洋砲，樂天是否會想跟進補強打擊陣容？浦韋青表示，在兩名主砲朱育賢、陳俊秀歸隊之後，打擊狀況也逐漸加溫，現階段還是以投手戰力為主，暫不會規劃尋找洋砲。

(中時 )