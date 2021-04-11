台中市停二供五分區限水，不只家庭急儲水，連辦公大樓都展開省水大作戰。（盧金足攝）

台中市停2供5分區限水，即將進行第2輪，不只家庭用水，連商辦、企業都展開節水大作戰。

苦旱不雨，水庫快見底，目前為停2供5，雨神再不光臨，未來可能實施停3供4，台中地區民眾儲水、節水為當前重要的民生問題，豐邑機構將歷年來興建的100多座社區，串聯起來舉辦節水超級比一比的競賽。

比賽規則數字會說話，只要家庭用水今年3-4月水單與去年同期用水量比較，節省超過5％，就有機會抽中近萬元廚具。

豐邑機構社區住戶表示，6日開始限水，要求小孩限時5分鐘洗完澡，淋浴的水收集起來沖馬桶；洗手台放個小臉盆接水，可以用來澆花。

每個人的生活都離不開水，雖然大環境無法改善，但是每個人都省一點，集合眾人的力量，剩下的水量就很驚人了，豐邑機構推動100個社區省水，每戶若省下5％約14公升的水量，每日總計就可省下67萬公升的水，相當可觀。

麗明營造董事長吳春山發起節水方法比賽，由公司員工想出生活用水與工程用水的省水方法，獲選者依其方法實行2個月驗收成果，競賽還有獎勵金。

台中市也有物業管理提出活用社區泳池、SPA池充做蓄水池用；一名家住彰化的民眾每天開車來台中上班順便載水到辦公室，同事趣稱長途跋涉來台中的水，飲水機的水不斷源

，同事喝茶、泡咖啡時，都表示跨縣市來的水彌足珍貴。

(中時 )