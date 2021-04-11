台中市長盧秀燕穿著回收寶特瓶再生布料製成的防護風衣，鼓勵在地紡織產業升級創新。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕的衣服有玄機，穿著捷運制服力挺故障波折重新上路的捷運綠線，25日正式通車後，才會換回原本服裝；最近天氣稍涼，加穿一件白色防護風衣，令人驚訝的是，採回收寶特瓶再生布料製造而成，「衣」起鼓勵研發的台中在地紡織業，展現台中的品牌力。

盧秀燕自今年初市政會議開始，陸續穿著多功能風衣亮相，這件防護風衣來自台中在地紡織業作品，她穿著後引領風潮，到基層跑行程時，因造型帥氣又有防護效果，吸引很多市民詢問，但不是為市政問題而來，而是問盧秀燕「這件風衣那裡買？」

這件防護機能風衣，是台中在地的傳統訪織業者利用回收寶特瓶再生布料製造而成，具有防潑水、透氣、抗紫外線、防護率達99％以上及抗血液穿透等功能，背後設計可收納為隨身背包，是一件多功能的生活時尚防護外套。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊指出，防護機能風衣為可水洗防護衣，由台中市在地企業開發，台中市金手獎持續選拔並表揚優質產業，市府促成產官合力防疫、超前部署，該環保創新科技為市府解決防護衣、隔離衣及口罩用完即丟造成地方環境生態問題，藉由強化技術能力及創新，推動傳統產業再升級。

以簡單俐落為造型的盧秀燕，把責任穿在身上，從去年到今年都穿上台中捷運公司制服，代表要和中捷團隊站在一起打拚，表示「等我卸下這件制服，就是捷運可以安全、安心通車的時候」，現在穿著具環保意義的時尚外套，成為台中品牌最佳代言人。

(中時 )