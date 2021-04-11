日本樂天集團創辦人三木谷浩史日前表態反對舉辦東京奧運，今天樂天桃猿副董事長渡邊崇與領隊浦韋青今天出席與虎航聯手推出的「10號應援團」活動時談到，並不會因此影響到球員參加中華隊，仍全力配合中職決議。

日前三木谷浩史在推特上發文表示不支持今年舉辦東京奧運的立場，他寫道：「雖然對運動員感到抱歉，但選手們非常努力地在拚，不應處在這種狀況下。」

對此渡邊崇表示，創辦人的推特主要是針對舉辦東京奧運，不會影響到樂天桃猿的球員徵招，「現階段是全力支持球員打奧運，但最大前提是要球員注意自身健康安全。」

渡邊崇繼續說：「自己已經1年多沒回日本，但自己仍每天關注日本疫情，現在疫情依舊不樂觀，自己還是會很擔心。」

領隊浦韋青則表示，由於6搶1奧運資格賽、東京奧運的主導權都交由中職負責，站在球團立場就是全力支持會長蔡其昌，「中職的決議是什麼方向，我們都是會去配合。」

而日商樂天集團接手Lamigo桃猿，外界也都期待台日雙方會有什麼交流，但礙於疫情關係目前沒有太大動作，但渡邊表示，除了行銷外樂天桃猿與日職樂天金鷲也有交流，球隊接手後首年就派了2位分析員進駐，協助情蒐合作、資訊交換結合，他也期待之後兩支球隊會有更多資訊合作。

樂天桃猿與台灣虎航合作推出微旅行。（鄭任南攝）

樂天桃猿副董事長渡邊崇。（鄭任南攝）

(中時 )