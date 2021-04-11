白沙屯拱天宮媽祖遶境進香活動今(11)日深夜11時40分出發，由於大甲媽遶境9日才剛啟程，外界好奇會不會再次出現2004年曾發生的白沙屯媽「粉紅超跑」與大甲媽相遇的「歷史畫面」，讓信眾超期待。廟方表示，若白沙屯媽祖走台1線南下，確實有機會在雲林地區和大甲媽祖交會碰面，但機會應該不大。

今年白沙屯媽祖遶境，按期程於11日深夜11時40分起駕，預計16日到北港，19日回宮，8天7夜的進香活動已有超過7萬多人報名，再創歷史新高。由於大甲鎮瀾宮媽祖前兩天才啟程，且2004年曾出現白沙屯媽和大甲媽在台中沙鹿相遇的「歷史會面」，今年能不能再次目睹這樣的畫面，引起外界關注。

2021 4/11~4/20白沙屯媽祖進香即時直播。(取自白沙屯拱天宮臉書)

廟方人員接受媒體訪問時表示，白沙屯媽祖若選擇走台1線南下，有機會在14日於雲林地區和大甲媽祖相遇，甚至有可能在西螺福興宮與太平媽上演「三媽會」；但由於白沙屯媽的特色，就是路線按照媽祖當下指示走，因此路線不定，若是走海線的話，則將與路線固定的大甲媽錯開，碰面的機會就不大，廟方也難以臆測。

白沙屯拱天宮今天在臉書PO出「2021 4/11~4/20白沙屯媽祖進香即時直播」，內容包含媽祖沐浴更衣等過程，瞬間吸引26萬多次觀看，已累積2萬則留言，網友紛紛回應「聽著媽祖歌，看著白沙屯媽祖的現場直播很感動」、「感恩白沙屯媽祖又再一次出巡，來為百姓們分擔解憂」、「祈求聖母保佑台灣百姓平安健康、快樂幸福」，還有無法到現場的網友表示「謝謝小編辛苦的直播，讓我們也可以觀看現場」。

(中時新聞網)