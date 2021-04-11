太魯閣號日前脫軌導致嚴重傷亡，台鐵公安與公司化的議題再被拿到檯面討論，前交通部長葉匡時今(11)日於中廣「台灣加油無所不談」節目受訪提到，台鐵公司化後若董事長、總經理還是酬庸與政治力介入，公司化其實沒什麼用，第一階段應該要把台鐵公安優先全面檢視，接下來才是要如何彈性與專業化經營(公司化)。

葉匡時說，台鐵內部除了公安還有太多的問題待解決，最關鍵是要有一位有足夠授權與擔當的人來改革，那麼接下來要改革的是什麼？很多人將公安與公司化做連結，但是現階段優先事項應該要把台鐵的公安問題做全面檢視，接下來才是要如何彈性與專業化經營，這就是公司化與企業化。「但如果公司化後董事長、總經理還是酬庸及政治力介入，導致塞人更容易，公司化的意義根本不大，重點應該回到專業主導，複雜的工會與勞工權益問題也能得到保障。

根據台鐵財務統計，累計負債已逾4000億，葉匡時指出，前幾年政府前瞻計畫8800億中有一半事拿來做軌道建設，當時自己就明確持反對態度，因為這樣做沒有實質效益，4000多億拿一半出來把台鐵債務還清更有意義，接下來公司化也才可行，否則公司一成立就負債幾千億後面要怎麼經營？

主持人趙守博問到，交通部「掌管陸海空」，交通安全管理十分重要，台灣交通監理方面哪裡需要加強？

葉匡時說，航空監理來講相對專業，螺絲也比較不會鬆，因為航空的監理與國際完全接軌，監理一有問題是無法直飛美國等國家，國際壓力與專業可以確保這部分；但是鐵路與公路沒有國際壓力，完全就是國內的事了，交通部底下應該要有個半獨立性的監理單位。

以鐵路局來說，現在鐵路局同時負責監理和營運，既然交通部下已經有鐵道局，監理工作是否可以移到鐵道局來做，台鐵局單純營運就好，「營運、監理、工程都切割清楚會更有益整體管理。」

(中時 )