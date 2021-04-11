以未來科幻世界為背景的台灣影集《2049：刺蝟法則》，11日在金馬奇幻影展舉行首映，總監製湯昇榮率3位主演莫允雯、林子熙和陳姸霏出席，林子熙和莫允雯皆表示，為揣摩角色的扭曲心態花不少心思，在一場爭鋒相對的對手戲，還為展現刺蝟般銳利的冷酷演出，都被對方驚人的氣勢嚇到。

林子熙嘆正如劇名所說的「刺蝟」一般難以接近，「我就是刺蝟啊，我在螢幕的形象很冷，的確這也是我，可能也是我現在的問題。」大讚劇名取得很好，更稱和角色一樣有「潔癖的執著」：「在做任何決定的時候，都很相信自己，卻導致後面的反作用力很大，承受不了那麼多。」大讚「劇名取得很好」。莫允也表示：「我百分百曾經也是1隻刺蝟！」

林子熙也覺得莫允雯與她非常相像，「我們2個人都很像刺蝟，在真實生活裡，提防了別人，但卻忽略自己要的是什麼，太相信自己要的是什麼，又忽略掉別人的需要。」莫允雯則談起年少輕狂時，「想保護自己時，不知不覺刺就會立起，往往最後刺痛他人也傷害自己。」她不認為「帶刺」是正確的處事方式，但也不視為負面詞，「這個社會可能會告訴我們就是出了社會跟大家都要好好的，要跟大家打成一片，但我覺得這很假，每個人都有情緒和喜好，我並不覺得什麼東西都要好好的。」

其實「刺蝟法則」是形容兩隻刺蝟在寒冬時不得不互相取暖，必須經歷多次嘗試，才能找到找到不被彼此刺傷的合適距離感，莫允雯也剖析如何對待「刺蝟心態」，強調不該「硬拔刺」，「先接受自己，怎麼樣幫助別人用安全的方式靠近我，讓我自己感覺到安全感，並且舒服地靠近別人。」她自認能改變刺蝟狀態的唯一正解：「就是真心面對自己以及學習打開心。」

林子熙在劇中飾演一位心理治療師，嘗試用新科技「記憶重建裝置」走進病患莫允雯的過去，卻發現對方和自己的人生經歷驚人的相似，2人幾乎擁有一模一樣的回憶，讓她不寒而慄，也不知不覺將自己身份代入，她和莫允雯在劇中就如同2隻刺蝟，不想接受另一個人存在卻又想向對方取暖，莫允雯更因此質疑她是失格的治療師，在診療室中怒吼，林子熙也對這幕印象格外深刻：「她霹靂巴拉的跟我講話，因為她眼睛很大，很像魔女！」內心覺得：「哇！真的好可怕，她好像在催眠我，她的臉跟表情我到現在還在記得。」

為此，林子熙事先投入田調，不僅親自拜訪多位心理諮商師，也首次嘗試心理諮商，實際體驗與陌生人吐露心境的感受，林子熙笑說「像是把內心剖開，沒想到這麼赤裸」。莫允雯則不避諱表示自己的心理諮詢經驗很豐富，形容就像SPA一樣，心靈也需要用健康的方式，定期保養「去角質」，「心理健康議題在亞洲很壓抑，每個人都會有到低谷的時候，不必覺得不好意思，這時候讓專業的第三者當作你的出口，好好面對自己的情緒很重要。」希望大家不要把尋求心理諮商的人視為病患，而是尋求協助的個案。

新科金馬最佳新演員陳姸霏飾演林子熙的女兒，首次挑戰未婚懷孕，坦言演出時要說出「我想把小孩生下來」相當困難，並稱雖然劇中角色的年紀只有15、16歲，但對於孕育新生命的想法看似叛逆卻十分感人，也是對家庭關係的一種期待，演完後心境上有滿大的轉變，讓她省思了不少自己與母親的關係，也懂得更理性溝通。

她也分享拍戲時，想到自己國中進入叛逆期，很抗拒去補習班，放學後也不回家吃飯，「上高中前我跟我媽說『就是不想讀書，只想跳舞、表演』，不聽媽媽給的任何建言」，因緣際會碰到現在經紀公司的人，建議她可以去讀華岡藝校，「媽媽講100句都沒用，旁人1句話就壓倒性的勝利，大概是我人生做過最叛逆的選擇，想想真的還滿大膽的，把自己3年的未來，一個可以好好發展的年紀，就好像隨便丟出去」。

(中時 )