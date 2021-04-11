蔡英文重申「勿懷疑改革決心」，鄭麗文怒：要死多少台灣人才可以？（中時新聞網）

對於台鐵太魯閣號因為撞擊邊坡滑落工程車導致重大傷亡意外，國民黨立委鄭麗文砲轟，這是百分之一百政府殺人！還要死多少台灣人？

鄭麗文11日接受《中時新聞網》專訪時指出，誰關心真相？誰能保證台鐵改革？蔡英文周三又說不可以懷疑她改革決心。但是2018年10月普悠瑪事故18人不幸罹難，沒有任何改革，現在又49人死亡。鄭麗文不禁想問總統，還要死多少台灣人，才會看到改革決心？

鄭麗文也質疑，蘇貞昌上任時，蔡總統有沒有交代，台鐵絕對不可以再出事？一定沒有啊！

鄭麗文回顧普悠瑪事故18條人命，就已經是不該犯的錯誤，當時總統保證改革沒有上限，一定給大家安全回家的路。後來行政院成立「台鐵總體檢專案小組」，林佳龍承認，他接交通部長之之後，只去開過一次會，而且是小組最後一次會。而且當時政務委員張景森說，2019年1月，行政院已經沒有台鐵改革的氛圍了。

等總體檢報告出爐，鄭麗文披露，也是交通部自己上網核定，中間拖延多少時間？18條人命換不來關切，從此不聞不問，打入冷宮，不是嗎？如果這些時間沒有延宕，其實邊坡安全、監測系統，都是很簡單的工程。

鄭麗文強調，如果行政院、交通部和台鐵局真的當回事，今天不會有這場悲劇，這百分之百可以避免、百分之百政府殺人。

(中時新聞網)