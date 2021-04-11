國民黨立委蔣萬安和民進黨立委高嘉瑜，10日獲邀出席好友的咖啡廳開幕，兩位台北市長的熱門人選同場尬歌，不過高嘉瑜稱蔣萬安「未來市長」，卻引來綠營的攻擊，民進黨立委高嘉瑜今天(11日)對此直言，有人帶風向來攻擊她。

高嘉瑜10日和蔣萬安出席好友的咖啡廳開幕，她表示：「你們看到未來市長，不管是我還是蔣萬安，都要大聲地鼓掌好不好？」

民進黨前桃園市議員王浩宇11日則在臉書批高嘉瑜，指她對自己人嘟嘴、白眼，現在卻對外人是好話說盡，連「未來市長」都說出口？他可以體諒高嘉瑜的選區藍綠各半，確實有討好中間、淺藍選民的必要，他不會批評高嘉瑜沒有理念，只想討好已經或可能掌握的人；但她這樣的發言，真的太傷害民進黨支持者的情感了。

高嘉瑜11日在臉書表示，昨天她和蔣萬安一起幫moshi咖啡站台，因為moshi是台灣之光，堅持原創的台灣品牌，值得肯定與支持。她禮貌性地說，未來市長來替咖啡店加持，還特別說「不管是我或是蔣萬安」，沒想到民視報導的角度好像是蔣萬安粉絲，整則新聞都在吹捧蔣萬安，還說她唱歌讓人煎熬、蔣萬安唱歌則讓人耳朵懷孕。她認為，相較之下，T台的報導就持平多了。

高嘉瑜指出，今天開始有人帶風向來攻擊她，這些人怎麼不來帶風向說，「我支持我自己選市長啊！」

網友回應說：「那個民視報導的留言都在叫民進黨開除高委員耶…這…」、「禮貌性的談話而已，但看在深綠眼裡就是連客套話都不能講，要『老死不相往來』才行。」

昨天我跟蔣萬安委員一起幫moshi咖啡站台，因為moshi是台灣之光，堅持原創的台灣品牌，值得肯定與支持👍 我禮貌性的說未來市長來替咖啡店加持，還特別說不管是我或是蔣萬安！ 沒想到民視報導的角度好像是蔣萬安粉絲，整則新聞都在吹捧蔣萬安，... 由高嘉瑜發佈於 2021年4月11日 星期日

(中時新聞網)