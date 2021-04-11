斯巴達障礙跑競賽今（11日）一早在高雄阿公店水庫展開第二天的比賽活動，兩日共吸引近6000位選手報名參加。推廣大使5566彭小刀，繼去年參加新北貢寮場賽事後一試就愛上，今二度身為推廣大使參賽，除了著重在盡情享受比賽和突破自己成績，這次還攜在《全明星運動會》節目中的藍隊隊友顏佑庭一同挑戰，甚至特地帶來攝影團隊為比賽做紀錄，賽前他以平常心表示：「這段時間我都有持續的運動，在體力和耐力上會有明顯進步，希望這次能夠有更好的表現。」

小刀目前正如火如荼進行《全明星運動會》的拍攝，感性表示：「《全明星運動會》教會我們永遠不要放棄，因為一旦放棄了就一點機會都沒有了。」熱衷於運動和健身的彭小刀，即使行程滿檔也特別空出時間南下高雄參加斯巴達，「上次參加新北貢寮場，陪女兒參賽之外我也有跑，很享受比賽的樂趣」。

斯巴達障礙跑競賽今展開第二天賽事。（寬寬整合行銷提供）

斯巴達障礙跑競賽今展開第二天賽事。（寬寬整合行銷提供）

男團B.T.O.D今也在正中午時起跑，比賽前還帶來勁舞熱唱的表演，但因為其中團員Kenny（肯尼）三月底受傷缺席，所以這次以5缺1的形式進行活動，初次參賽的男孩們平時都有在做核心肌群的訓練，並發揮好體力完成比賽。

(中時 )