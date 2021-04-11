大林蒲遷村話題持續延燒，當地重量級內部討論「蒲遷會議」11日做出最新決議，將向市府提出以「後勁煉油場址」作為遷村新目標地，確保大林蒲遷村後的完整性。當地居民揚言，若市府拒絕，不排除發動「拒遷行動」。

居民懷疑，市府10日刻意緊急替「大林蒲遷村服務中心」揭牌，連向中油借用活動中心場地的手續都來不及辦，就是因為得知當地對遷村預定地有「新想法」，要趕在「蒲遷會議」有共識前壓制反對聲浪，降低遷村異音。

「蒲遷會議」由大林蒲地區遷村權益促進會主導，凝聚當地細部共識。有居民認為，現行預定地土地產權屬航港局、台糖兩單位，總面積也才50多公頃，市府要向兩單位購地一來成本不低，二來總面積不足，也導致大林蒲7.5坪以下土地不得「一坪換一坪」的限制。若選擇總面積達176公頃的後勁煉油廠，或數百公頃的大寮捷運站後方土地，大林蒲才有「完整造鎮」的機會，捷運直達，交通才是真正便利。

中油後勁煉油廠2015年底熄燈，預計進行17年整治，陳其邁想讓台積電進駐，特地要求縮短時程，希望提前至2023年底完成，但後勁當地居民害怕此舉再度引來新污染源。

「石化區換去石化區，剛好！」有居民認為，後勁煉油場址土地產權屬經濟部，面積夠大，能讓大林蒲完整遷村。市府可直接與中央協商，造鎮更可省去一堆換地、土地換購爭議。市議員陳麗娜建議，下次會議應邀請專家學者評估可行性後，再向市府提建議提建議。

高市新聞局長董建宏表示，遷村是「歡喜搬新厝」的事，會謙卑聆聽居民意見，但目前提出的搬遷地點是經過各方評估後最好環境，也能保障最佳生活方式，其他地點是否適合作為遷村基地，還需要更完整的科學評估。

他強調，不管如何，希望居民搬到更安全、清潔的地方居住，是市府一貫立場，過程中也一定會保障居民權益。

(中時 )