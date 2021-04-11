美國總統拜登日前宣佈推出耗資高達約2.25兆美元的基礎建設計畫，並提及這些建設要與中國競爭，引起媒體質疑「為何與中國競爭？」美國交通部長近日在記者會上就此答覆稱，很多盟友和戰略競爭對手在基礎建設上做得比美國更多，中國在交通運輸的投資好幾倍於美國，這不是在針對中國民眾，但我不能滿意於中國人能比美國人享受到更好的基建水準。

《多維新聞》引述白宮記者會的消息指出，白宮新聞秘書薩琪（Jen Psaki）和美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）一同出席9日記者會時，有記者提出「為什麼政府官員都將基礎建設規劃拿中國來做為競爭對手？為什麼要基於競爭對手來設計和制定政策呢？」

布蒂吉格稱，瞭解美國的競爭力要在一個特定背景之下進行，這一點非常重要。當看到其他國家，即盟友和戰略競爭對手（基礎建設）比美國做得更多時，這挑戰了美國人生活的基本觀念，因為美國在生活的方方面面都位居第1名，只有基礎設施不是，只排在第13名。

布蒂吉格提到中國時說，中國在交通運輸投資數倍於美國，美國必須做出決定，到底是滿意於落後狀態還是要爭取第一。「對我而言，美國沒有什麼好的理由讓自己滿意於不是第1名，為什麼我們要滿意於這一點？」

他強調，「這不是在針對中國民眾，但我不能滿意於中國人能比美國人享受到更好的（基建）水準，比如鐵路交通。我認為美國人應該擁有最好的，這是總統每天都在說的。」

美國總統拜登在爭取基建計劃經費時也一直拿中國對比，他指稱，基礎設施建設事關國家安全，中國的發展速度正在超過美國。他們企圖擁有未來，在技術、量子計算、治療癌症和阿爾茲海默症等方面投入大量資金，他們不會等待，他們指望美國的民主太龜速、分裂嚴重而跟不上步伐。

(中時新聞網)