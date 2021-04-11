負重救生項目中，隊員必須拖行重達65公斤的假人移動20公尺抵達終點才算過關。(蔡依珍攝)

消防局第三大隊的分隊長們也下場與義消分隊長們來場拔河友誼賽。(蔡依珍攝)

基本繩結項目中，隊員必須在最快時間內獨自完成撐人結、蝴蝶結、接索結、三重繫船結、纏身結及瞄子運用繩結後通過終點線才算完成。(蔡依珍攝)

著裝競賽項目。(蔡依珍攝)

著裝競賽項目。(蔡依珍攝)

桃園市第三義消大隊11日在蘆竹區大竹夜市舉辦義消大隊會操競技活動，近300名義消同場較勁，角逐5月登場的桃園市義消競技大賽參賽資格，無不使出渾身解數，特別的是，上屆在小幫浦射水拿下全市冠軍蘆竹義消分隊，竟和觀音義消分隊同分，最後抽籤決定，由觀音摘冠。

第三義消大隊11日於蘆竹區大竹夜市舉辦義消大隊會操競技活動，透過本次的競賽，除了可以檢視各義消平日救災訓練的成果，同時也藉此機會讓義消們互相切磋、交流，精進技能，優勝個人及團體將於5月份參加全市義消競技大賽及10月份的全國義消競技大賽。

競賽項目包括負重救生、基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水及拔河比賽等5項。負重救生項目中，隊員必須拖行重達65公斤的假人移動20公尺抵達終點才算過關；基本繩結項目中，隊員必須在最快時間內獨自完成撐人結、蝴蝶結、接索結、三重繫船結、纏身結及瞄子運用繩結後通過終點線才算完成。

著裝競賽項目中，隊員必須先將消防鞋褲、消防衣、空氣瓶、防煙面罩、消防帽、手套順序放置於競賽選手前方，聞吹哨（或鳴槍）後按排列順序著裝，著裝完畢通過終點線時，須舉起雙手過頭並喊「好」以結束計時；小幫浦射水項目中，4個隊員發動小型移動式幫浦，延伸水帶朝射水靶射水，至水滿旗子升起為止。

大隊長殷明坤表示，第三大隊所轄有觀音工業區、大園工業區及海湖工業區，工廠數量很多，近期的大型火災搶救如嘉里大榮物流、旭富製藥及大園的欣展倉儲，都有不少義消主動到場協助，長時間救災非常的辛苦，安全更應特別注意，所以平時的訓練相當重要，樂見義消展現平日救災訓練的成果。

(中時 )