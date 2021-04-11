最近臉書觸及率下降，引起各界討論，總統蔡英文也在臉書上發文，擔憂觸及率下降，引來網友質疑，太魯閣事故才剛過頭七，關心觸擊率是當務之急嗎？對此，國民黨立委洪孟楷表示，他到蔡英文的臉書後感到十分遺憾，而蔡總統做為全中華民國最有權力的人，如果只關心臉書觸及率，那是不是要考慮把權力交出來，改行當網紅，可能會比較實際。

《中天新聞》11日報導，洪孟楷通過連線方式接受訪表示，他有特別看了一下蔡英文總統的臉書，並感到非常難過和遺憾，因為蔡總統的臉書貼文下面，還有其他綠營縣市長留言，並曬出自己的社交平台帳號。他質疑，太魯閣號造成重大傷亡，傷痛還未撫平，但蔡總統卻畫風突變，關心起觸及率，還用這種輕鬆的語氣，好像現在是太平盛世一樣。

洪孟楷指出，屏東昨(10日)發生命案，有一名女性被跟蹤、騷擾，還遭到綁架、殘殺，蔡英文總統好像也是屏東人，自己的鄉親遭到殺害，卻不見有任何慰問關心表達，反而關心觸及率下降，「是不是點今夕是何夕，完全沒辦法理解問題？」

洪孟楷認為，當然大家都關心臉書，自己也有使用臉書的粉絲專業，雖然他有注意到觸及綠的問題，但我們會稍微告訴大家，如果可以，就持續進行互動，但他不能想像，發一個文告訴大家，加入自己社交平台帳號，這樣的心態到底是什麼？

洪孟凱分析，為何其他人關心臉書觸及率還算合理，但總統蔡英文卻不應該這麼做，因為她身為總統，是全中華民國最有權力的人，是最有能力推動改革的人，但如果蔡英文只關心臉書粉專有多少人追蹤、按讚、留言，而不是真正去做該做的事情，是不是要考慮把權力交出來？好好當一個網紅，比較實際。

【每日必看】蔡臉書PO擔心觸及下降 網轟:太魯閣號意外才剛過頭七

(中時新聞網)