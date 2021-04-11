教育部近期公布「109年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，台南市閱讀力成績亮眼，在「整體閱讀力表現績優城市」、「整體閱讀力躍升城市」、「民眾每人擁書冊數」、「民眾每人借閱冊數」、「民眾每人到館次數」以及「民眾持證比例表現」等六大指標獲獎，是六都唯一六項獎項全包的城市。

去年因疫情關係，全國公立圖書館皆受到不少影響，民眾借閱圖書數量雖減，但電子書借閱逆勢上升，去年全國公立圖書館電子書借閱冊數，較2019年大幅成長42.35％，台南亦達11萬9479的借閱冊數及4萬282次借閱人次。

台南市109年閱讀習慣調查中，年度總借閱冊數達804萬冊，人均借閱冊數為4.29冊。35至54歲讀者借閱量占年度總借閱量45.29％，為主要閱讀族群；其次為0至11歲學齡讀者占19.95％、55歲以上讀者占14.23％。女性讀者仍比男性讀者借閱量高，男女借閱冊數比例維持4：6。

語言文學類仍是市民最愛，年借閱量達389萬冊。文學類單冊借閱前20名排行榜中，知名推理小說家東野圭吾有9本入榜，《解憂雜貨店》再度蟬聯冠軍、亞軍為《房思琪的初戀樂園》。金庸武俠小說多年來立於不敗之地，包辦排行榜前6名，《天龍八部》穩居龍頭。

非文學類排行榜中，心理勵志類作品《被討厭的勇氣 ：自我啟發之父「阿德勒」的教導》冠軍，借閱次數742次；其次為理財書《富爸爸，窮爸爸》及掀起討論話題的《情緒勒索：那些在伴侶、親子、職場間，最讓人窒息的相處》。

樂齡讀者最愛仍以財經週刊雜誌為主，兒童套書排行以《怪傑佐羅力》最受歡迎，借閱次數高達4萬6346次；青少年讀者喜愛的漫畫類圖書以《ONE PIECE航海王》、《名偵探柯南》、《烏龍派出所》奪得前3名。

電子書排行榜不同以往以理財書為大宗，此次以時間管理為主題的《這一天過得很充實：成功者黃金3時段的運用哲學》成為榜首，美食書也擠進第3名，顯示疫情期間，讀者可能因減少外出，更著重時間安排管理，且增加親子閱讀機會及居家廚藝的興趣。

(中時 )