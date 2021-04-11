行政院發言人羅秉成日前接受資深媒體人周玉蔻專訪時透露，他近身觀察行政院長蘇貞昌，稱蘇貞昌看報告就像布袋戲中的人物「一頁書」，報告不多不少，就是一頁，多了他也不會往下看。資深媒體人謝寒冰表示，羅秉成看起來好像是在捧蘇貞昌，實際上是在黑他；這種說法，連周玉蔻都聽不下去。

羅秉成日前接受《周玉蔻嗆新聞》廣播節目專訪時表示，蘇貞昌看報告就像布袋戲的一頁書，報告不多不少，就是一頁，多了他不會往下看，名言是「甲案也好、乙案也好，拖案最不好」，不太喜歡拖，有些事情前在弦上，蘇貞昌是一分鐘都慢不得。謝寒冰認為，看起來好像是在捧蘇貞昌，實際上是在黑他，質疑他所有報告都沒看過。

針對羅秉成的說法，謝寒冰9日在《國民大會》節目中表示，以周玉蔻這兩年的態度，要讓她聽不下去，還真是不太容易啊，羅秉成達成不可能的任務。3月31日F-5E發生擦撞意外，當時就問蘇貞昌，他說還沒有看到去年初殉職飛官朱冠甍的那個報告，謝寒冰對此酸說，所以現在我們都知道了，質疑他原來所有的報告都不看，因為他只看封面，一頁啊。

謝寒冰甚至認為，蘇貞昌現在扣林佳龍辭呈，是不是也怕火燒到自己身上，要讓林佳龍整個黑鍋扛完之後，然後他才願意讓林佳龍走。

(中時新聞網)