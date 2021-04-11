36歲本土劇女神白家綺生下第四胎女兒「小朵拉」，和小5歲老公吳東諺幸福組成一家六口，升格當4寶媽的白家綺，專心坐月子調養身體之餘，也不忘曬娃，而白家綺稍早在網上分享女兒的彌月照側照時，她也發文提到自己的「肚皮計畫」。

白家綺雖然正在坐月子，但她仍不忘在網上分享近況和女兒萌照，白家綺今（11日）晚則在臉書曬出小朵拉的彌月側拍照，同時，白家綺也發文寫下：「親愛的小朵拉，馬麻（媽媽）跟妳說喔...妳真的是最後一胎了，以後不要叫我生弟弟或妹妹陪妳玩」，白家綺文末還貼出許多哭笑不得的貼圖。

親愛的小朵拉 馬麻跟妳說喔 ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ 妳真的是最後一胎了 以後不要叫我生弟弟 或妹妹陪妳玩🙈🙈🙈 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 吳東諺&白家綺的女兒小朵拉 #敬請期待 #小朵拉彌月照 由白家綺發佈於 2021年4月11日 星期日

白家綺發文還釣出老公吳東諺回應：「把拔也想跟她說一下」，同時，女星陳立芹也留言：「哈哈哈 溫馨又搞笑」，張文綺則直呼：「好溫馨啊！主愛充滿」，不過吳東諺在上個月出席活動時，他就體恤老婆是四寶媽，打算女兒出生後就會去結紮。

樂當四寶媽咪的白家綺，日前曬小朵拉甜笑照時，還因為臉上擠出雙下巴引發熱議，吳東諺也留言：「媽媽不只偉大，也犧牲好大」，對此，白家綺則表示，現在的自己很幸福，希望大家可以給她多一點空間，白家綺還搞笑說：「現在離女神的路好遠，看不到車尾燈那種遠」，不過白家綺再過1個多月就要復出，對此，白家綺也表示她會努力瘦身，也讓外界期待她重返螢光幕的那一天。

(中時新聞網)