陽明（2609）因每股淨值恢復到票面價以上，本月12日將起恢復融資融券交易，但因該公司股價上周連續五個營業日漲跌幅與成交量等達到證券交易所「公布注意交易資訊」標準，被限制本月9日至22日每20分鐘撮合一次。

陽明9日至22日被限制10個營業日以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次）；所有投資人每日委託買賣該有價證券時，證券商應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

陽明去年12月24日應證交所要求公告自結11月獲利27.05億元，每股稅後獲利0.92元，股價自21元漲到32.15元，漲幅53％；3月19日再次被要求公告自結1月每股獲利2.32元，股價自32.6元漲到47.6元，漲幅46％。該公司上周五（9日）再次被列注意股，當日收盤價42.75元，不過這一次證交所未要求該公司公告2月自結獲利。

(工商 )