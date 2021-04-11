面板雙虎3月與第1季營收都交出亮眼成績單，股價也漲不停，雖然上周五(9日)大盤下跌72點，但友達、群創股價漲幅超過2%，分別收在24.6元與24.65元，來到近10年新高，有網友看到「每天開門賺1億」的新聞感觸良多，指上一次看到是2007年，「之後就...」，引發網友熱烈討論。

友達、群創3月營收雙雙跨越300億元，友達有307.2億元，群創達309.9億元，創下近4年單月新高，累計第1季營收也都超過800億元，其中，友達為829.4億元，群創為838.4億元，媒體報導法人預期面板雙虎第1季獲利應該都有百億元以上，每天開門就賺1億元，讓不少網友心中頗有感觸。

有網友在批踢踢股板貼文「上一次[每天開門賺一億]的新聞是2007年...感觸良多」，引來不少回響，「遙想當年也有每日賺一億的新聞，之後就...」、「真的，相同的新聞以前也曾有印象，當時可是高點..」，還有網友說「以前也是一億 但是是每天虧一億」，但也有網友持正面看法「上次每天開門賺一億的時候，群創漲到178元」、「還在拿以前看現在阿XD 那就是繼續看別人賺囉」。

由於近期面板股經常有利多消息，股價也是漲不停，有網友開始擔心「應該會有不少人會先獲利出清一波」、「短短3個季的時間,股價從7-8元漲到24-25元...賺翻」、「景氣循環股 萬年慘業 準備套高點10年 不要不信邪」，不過，也有網友似乎並不擔心，反而認為「越多人看哀面板越好，笑而不語～」、「東京奧運 電視面板應該會再爆發一波」。

專家又是怎麼看已經有一段不小漲幅的面板股呢？摩爾投顧分析師鐘崑禎認為，面板產業的表現是10年來最好的時候，面板需求與報價上漲等利多已有所反映，現在的面板股已經不是大家以前認識的面板股，已經有點像飆股，因此還是有風險在，建階段不建議再過度追價。

(中時新聞網)