菲利普親王（Prince Philip ）於週五去世，享耆壽99歲。他是一位二戰老兵，曾參與過轟轟烈烈的海戰，並因為作戰英勇獲得勳章；也曾擔任軍艦的副艦長，以奇計帶領軍艦避過轟炸。

商業內幕(Business Insider)報導，1941年3月28日，皇家海軍艦隊在希臘南部的馬塔潘角（Cape Matapan）外海，與義大利海軍艦隊遭遇，爆發了馬塔潘角海戰(Battle of Cape Matapan)，以皇家艦隊的全勝、義大利艦隊毀滅性打擊而告終，在此海戰期間，菲利普親王扮演了頗為關鍵的角色。

3月28日當天晚上是個無月的黑夜，由於此時軍艦雷達還未普及，所以雙方都沒有能夠偵測對手的有效工具，使得皇家軍艦與義大利艦隊在夜色中相互試探。當時年僅19歲的菲利浦，只是一名在戰艦英勇號(HMS Valiant)上操作探照燈的海軍見習軍官(midshipman)，而他正努力的睜大眼睛，尋找敵艦隊的位置。

菲利普親王曾擔任過華萊士號的副艦長。(圖/naval-history)

菲利普親王在2012年所寫的戰爭歷史書《黑暗的海洋：馬塔潘角之戰》(Dark Seas: The Battle of Cape Matapan )中回憶道：「我記得我當時曾報告說，我好像看到一個目標，於是被命令打開探照燈，燈光一開時，照亮了一艘巡洋艦，那時那艘敵艦離我們相當近，光束只照亮了敵艦的一半。」

「我們反應很快，全艦8支15寸主砲幾乎同時向這艘巡洋艦開火，這艘敵艦很快就在爆炸和濃煙中沉沒。」

「然後英勇號向左行駛，我又照亮了另一輛義大利巡洋艦，還是同樣的結果，我們擊沉了對方。」

整場馬塔潘角戰，義大利艦隊損失了3艘巡洋艦和2艘驅逐艦，2000多位水手喪生。而皇家艦隊損失輕微，只有3人陣亡，這可能是海戰史上最懸殊的戰損比。

由於在戰鬥中的傑出行為，菲利普被授予希臘戰爭十字勳章，以表彰他的英勇無畏精神。

在馬塔潘海角戰後兩年，菲利普晉升中尉(lieutenant)參加了1943年西西里島的盟軍入侵，擔任驅逐艦華萊士號(HMS Wallace )上的中尉和副艦長，當時德國空軍也派出戰機轟炸盟軍艦隊，小小的華萊士號如被擊中就可能沉沒，在此期間，菲利普副艦長想出一個奇計幫助自己的軍艦不被發現。

哈利·哈格里福斯（Harry Hargreaves）也曾在華萊士號上與菲利普一起服役，他曾與英國媒體回憶1943年的海戰。

哈格里福斯說，華萊士號幾持續面臨德國轟炸機的轟炸，而且會持續到晚間。於是他看到菲利普副長與艦匆匆交談，討論如何在德國轟炸機回來之前，想出一個保命的行動計劃。

接下來就聽到一個特別的命令，要求所有艦員將所有救生筏集中到甲板上，然後把煙霧彈放在救生筏裡，最後把這些救生筏推入水中，所有救生筏上的煙霧彈都冒起大煙，同時華萊士號則關閉引擎，停止在黑暗的海水中。

當德國轟炸機轉回來找我們時，它們只看的不斷上冒的滾滾濃煙，彷彿軍艦著火並正在沉沒了，於是這些轟炸機改去找別的目標。

哈格里福斯對英國媒體說：「“菲利普親王當晚拯救了我們的性命，“他總是非常勇敢、足智多謀。遇到困境時你問他：我們現在該怎麼辦？ 菲利普總能想出一些辦法。」

菲利普在戰爭爆發前的幾年，曾在達特茅斯的英國皇家海軍學院上，遇到了前來視察的喬治六世國王，國王也帶著自己兩位公主同行，於是18的菲利浦學生軍官，就與13歲的伊麗莎白相遇，這段緣份也在戰後開花結果，終於在1947年二人結婚。

(中時新聞網)