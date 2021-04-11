對於「反萊豬」、「大潭藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等4大公投，蔡政府決定不提對案，親綠媒體人揭發其中奧妙指出，如此一來，若是公投輸了，蔡政府與蘇內閣可以賴給公民團體，蘇貞昌繼續當院長；一旦提對案，若是輸了，內閣就非改組不可，蘇貞昌院長位子就不保了。

「反萊豬」、「大潭藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等4大公投案8月將舉行投票，蔡英文總統今（11）日召集府院黨高層以及執政縣市長，就是否提出對案進行討論，會中達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。

總統府發言人張惇涵表示，今早會議中，蔡英文總統首先指示，當前政府各部門的重中之重任務，在於必須全力處理台鐵太魯閣事故的善後工作，協助傷者及罹難者家屬處理後續事宜，並加速進行台鐵改革。

由於若要就公投提出對案，依照立法院的時程，必須在下週提出。他說，今天府、院、黨、黨團，以及執政縣市長等出席代表，也有就是否提出對案進行討論，達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。

張惇涵表示，面對這四項公投案，總統指示，民進黨作為執政黨，必須負責任、傾全力向社會各界說明。相信透過正面論述、積極說明，讓民眾充分了解資訊後，可以化解社會疑慮，共同為台灣的未來做出正確選擇。

而美麗島電子報吳子嘉今（11）受邀到《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中解讀，為何蔡政府不提公投對案？因為若是提了公投對案又輸的話，內閣就非改組不可，蘇貞昌就必須要下台。

吳子嘉分析，若是不提公投對案，雖然公投輸了，蔡政府、蘇內閣還是可以賴給公民團體，跟蘇內閣與蔡政府無關，如此便保住蘇貞昌行政院院長的位子了。

(中時新聞網)