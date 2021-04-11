大甲媽祖鑾轎抵達時，西螺大橋上滿滿都是人。（周麗蘭攝）

民眾擠著拍鑾轎。（周麗蘭攝）

鑾轎抵達前，縣長張麗善、台北市長柯文哲、雲林縣議員李明哲、廖偉晴、廖秋萍、梁銘忠已在臨時搭起的舞台等候迎轎。（周麗蘭攝）

新北市長朱立倫比大甲媽祖鑾轎早幾分鐘抵達西螺，但他並未上台，也沒和張麗善會和一起扶轎。 （周麗蘭攝）

大甲媽祖遶境11日下午5點抵達西螺大橋雲林端，今年因疫情不提供鑽轎，鑾轎行進速度快很多，人潮比去年多1至2倍，雲林縣長張麗善與台北市長柯文哲在警方協助下扶轎，前新北市長朱立倫獨自徒步，未與張麗善會和參與扶轎。

大甲媽祖鑾轎往年大約傍晚6點半在信眾簇擁下抵達雲林，今年5點準時抵達，西螺大橋周邊人山人海，比往年擁擠，鑾轎始終被包圍，一般人難以靠近。

鑾轎抵達前，縣長張麗善、台北市長柯文哲、雲林縣議員李明哲、廖偉晴、廖秋萍、梁銘忠已在臨時搭起的舞台等候迎轎。

張麗善致詞祈求大甲媽祖賜雨，使台灣民生、工業、農業用水都不缺。

柯文哲以台語致詞說，因他無法走完全程，所以在西螺橋頭恭迎媽祖聖駕，他和大家一樣祈求風調雨順、國泰民安、身體健康、萬事如意、闔家平安。

前新北市長朱立倫在4點50分徒步抵達西螺，沿途有零星支持者請求合照，他並未上台，也沒和張麗善會和一起扶轎。張麗善與柯文哲在警方協助開路下扶轎，走了大約100公尺。

大甲媽祖目前正在西螺鎮上遶境，大街小巷都在塞車，晚間將駐駕福興宮休息。

(中時 )