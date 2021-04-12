台灣虎航與國內職業棒球隊Rakuten Monkeys合作推出首架彩繪機之「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行，首發航班於11日正式啟航，結合出遊的興奮情緒及球場的熱血氛圍，一開賣即吸引大批樂天球迷及想搶搭頭香的民眾踴躍報名，期待共同參與這趟最High的空中應援之旅。

從早上10:30正式報到開始前，便已有許多旅客已迫不及待等著辦理報到手續，並進入候機室內卡位等候，等候要參與候機室內的活動，包括台灣虎航董事長陳漢銘、Rakuten Monkeys副董事長渡邊崇、Rakuten Monkeys領隊浦韋青也都全程參與，就是要和球迷及旅客們共同體驗這難得的空中應援之旅。

「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行，活動名稱乃是取自Rakuten Monkeys的球迷喻為「10號隊友」最強後援(猿)隊，希望藉此傳達樂天棒球隊與球迷之間的緊密連結外，並且把棒球場的場景轉換到桃園國際機場報到櫃台、候機室，甚至3萬英呎的高空上。

配合此次微旅行，台虎特別把桃園國際機場一航廈B1R候機室打造成小型的球員見面會，並且邀請了Rakuten Monkeys當家投手王溢正和黃子鵬，以及Rakuten Girls籃籃、羚小鹿、菲菲、若潼等與旅客一起同樂。在樂天主持人Howard的熱情帶動下，不僅可以與球員們近距離互動九宮格遊戲、進行簽名見面會外，還能欣賞到tigerdancers及Rakuten Girls帶來的一連串精彩的舞蹈表演，讓候機室充滿了歡笑與嗨聲。

候機室活動結束後，應援場景立即轉移到飛航高空的彩繪機機艙內，在14:00啟航前往日本沖繩宮古島再繞行返回桃園國際機場的2個小時航程中，在機上進行旗幟傳遞競賽並且與球員一起在高空中合唱「勇敢樂天」及「桃猿男兒」應援曲，氣氛頓時High到最高點，而隨著航程於下午16:00結束，帶著意猶未盡的心情返回桃園國際機場，則在與球員們愛的小手擊掌歡送下，旅客個個滿懷著無限的熱情與回憶，為這次「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行首發航班，畫下圓滿的句點。

(工商 )