喜歡出門旅遊的民眾，也想與毛小孩一起旅行創造回憶。全台寵物友善飯店宜蘭傳藝老爺行旅攜手大板根森林溫泉酒店，兩家業者首創「根著大爺遊雙園」聯賣專案，引發話題；業者表示，原本為期10日的快閃，因民眾訂房踴躍將延長至4月底，雙城遊夯，想一次入住2間園區式度假飯店，無須連續住宿，6月30日前住宿即可。

攜手宜蘭傳藝老爺行旅聯賣「寵物房」，大板根提供第2隻寵物入住免費。（大板根森林溫泉酒店提供）

同屬園區度假型、寵物友善旅宿的傳藝老爺與大板根，2館皆擁有豐富的生態環境與多元遊憩，特別是為萌寵毛孩打造的「寵物房」，為少數寵物可進房的旅宿，為毛孩家庭度假的選項之一，兩館寵物房聯賣，住宿期間提供毛孩專屬備品，包含狗屋、保潔墊、水盆、食碗等，傳藝老爺提供主廚特製寵物早餐、大板根提供第2隻寵物免費。2人1寵1泊1食住房優惠9999元。

宜蘭傳藝老爺行旅「精緻客房」。（宜蘭傳藝老爺行旅提供）

結合自然環境與人文內涵，以體驗式旅程，探索森林、習藝體驗，宜蘭傳藝老爺行旅住宿期間可暢遊傳藝園區，欣賞戲曲表演、工藝體驗等，每房再贈傳藝園區習藝券，可至園區特色商家體驗手作DIY；專案內容包含「透早食堂」早餐，再享周日至周五限量升等家庭客房（4人房）。大板根森林溫泉酒店園區內擁有許多豐富的生態組合；住宿期間可享「太子西餐廳」早餐、天然碳酸氫鈉鹽泉「美人湯」，洗滌身心靈。一般雙人房1泊1食住房優惠7799元。

業者說明，「根著大爺遊雙園」限時搶購好評延長至4月30日止，開放6月底前入住2館，旅客需透過傳藝老爺、大板根2館任1家官網或電話訂房，即享聯賣限定優惠。

(中時 )