樂天桃猿今年重新與桃園市政府議約，新的球場認養合約將包含外野及副球場，周一領隊浦韋青就將在會議報告修繕計畫，他透露從過去Lamigo時期時就針對外野修繕提出2、3個方案，「外野光基本修繕就需要一段時間，不是短時間就能完成，可能會是長期、5年以上的計畫。」

過去Lamigo時與桃園市政府簽下10年認養合約，合約至2019年結束，球場認養權利金從1年的30萬變為300萬元，同時新的認養合約將包含外野及青埔副球場，不少球迷就在網路上討論，桃園球場外野會不會也如同樂天金鷲所屬的宮城球場外野，打造一個摩天輪等設施出來。

今天樂天副董事長渡邊崇表示，首要任務會把重點放在外野的修繕；浦韋青也補充說明，過去在Lamigo時期就已經針對外野想出2、3個方案，但礙於現況還無法透露詳情，「事實上修繕需要花費不小的成本，需要經過基本的修繕、整建，現在外野的狀態沒那麼好，基本修繕就需要花一定的時間，可能不是1、2個月還是球季結束就能完成，可能是長期、5年以上的計畫。」

浦韋青強調，在球團接手後，一定會讓外野發揮他最基本的功能，「總部這邊也很支持外野改建，這可以拓展全猿主場的商業規模，這些細節下週會和市府的會議中好好討論。」

(中時 )