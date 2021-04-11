國民黨新北市議員葉元之今（11日）在臉書替侯叫屈，桃園市長鄭文燦宣布明早8時也要打AZ，綠營議員趕快出來罵。（摘自臉書）

新北市長侯友宜明（12日）上午8時15分，將前往新北市立聯合醫院三重院區施打AZ疫苗，卻遭綠營批評是為了政治行情。國民黨新北市議員葉元之今（11日）在臉書替侯叫屈，桃園市長鄭文燦宣布明早8時也要打AZ，綠營議員趕快出來罵。

葉元之說，至今（11日）資料顯示，新北市共6萬多醫護人員，才2400多人打AZ疫苗，施打率僅4.3趴，民進黨議員都不擔心？

如果在民進黨的邏輯裡，第一個打疫苗就是為了政治行情，那講的應該是行政院長蘇貞昌才對。3月22日台灣開始打疫苗，媒體原先報導板橋亞東醫院預計8時開始施打，是全台第一針，結果蘇貞昌隨後發布7時40分要接種疫苗，硬是要比亞東快。

葉元之說，民進黨議員當時怎麼不出來罵蘇貞昌，雙標嗎？總是會有人第一個出來打疫苗，實在不懂這有什麼好罵的。

葉元之說，只能說侯友宜因為施政滿意度一直居高不下，成了一些綠議員的眼中釘，總是惡意解讀侯的動作，還有人七早八早排隊登記質詢，結果是去問侯友宜要不要選總統，故意製造矛盾，令人傻眼。

(中時 )