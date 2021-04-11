臉書上一張正妹火辣照，在網路上掀起熱議，照片拍攝地點位於某間釣蝦場，出現一名正妹，穿著一件牛仔吊帶裙，露出漂亮美背外，一看側面更是讓人噴鼻血，有眼尖網友認出，這位身材火辣的正妹，是竹南地區小有名氣的釣蝦場女神。

臉書社團「爆廢1公社」，出現一張吸睛的照片，一名正妹留著金色長髮、綁著兩條辮子，坐在釣蝦池旁邊釣蝦，手中還拿著剛釣到的蝦子，不過令網友嗨翻的是，金髮正妹穿著吊帶裙，上半身疑似上空，不僅露出白皙美背，側面美胸也被看光。

金髮正妹大露半球，不少網友好奇她究竟是誰，根據了解，金髮正妹叫陳怡鈞，綽號鈞鈞兒，在苗栗竹南地區小有知名度，平常就喜愛釣蝦的她，在朋友開的釣蝦場釣蝦時，其他人隨意拍幾張照，沒想到意外爆紅。

照片中其他客人反應，也成為亮點，許多網友笑虧，這些男人回家完蛋了，「人家老公一直在看妳，老婆臉臭臭的在釣蝦」、「老婆盯緊緊」、「全部人目光都在同一個地方」、「現場還有人在釣蝦嗎」、「奇怪，側邊的座位怎麼比較滿」、「蝦子看到馬上上勾」。

(中時新聞網)