花蓮瑞北冠軍收下2021全國少年盃錦標賽女子組六年級冠軍。（中華足協提供）

2021全國少年盃錦標賽今天在屏東舉行決賽，女子六年級組冠軍戰由花蓮瑞北國小對上台東太平聯隊，兩隊正規賽踢完1比1不相上下，進入緊張刺激的PK，花蓮瑞北掌握每次機會，球兒紮實直入球門，台東太平聯隊則在第1球、第4球則錯失機會，最後花蓮瑞北在PK戰以4比2拿下女子組六年級冠軍。

雙方開賽互有攻防，台東太平聯隊更是掌握絕大多數的持球時間，整體風格也踢得較為積極且具侵略性，然而缺乏精確組織及臨門一腳，讓台東太平聯隊遲遲無法在上半場先馳得點；花蓮瑞北方面則是選手的心態上尚未調整完全，去年曾在台東太平聯對手上吞下敗仗，使得整體打法沒能有效施展，也為了防止對方強力中場的侵略，改採反快攻陣型，雙方就在彼此結實的攻防，在上半場結束0比0平手收場。

下半場雙方各自調整，台東太平聯隊在一顆自由球的執行上完美在空中劃出一道弧線、越過人牆、直攻球門死角；然而一球落後的花蓮瑞北，張羽忻先錯失了一次45度角絕佳射門機會，卻反倒激起了強烈鬥志，下半場第37分鐘花蓮瑞北張孟璇一顆球門球大腳開往前場，張羽忻接球後再度嘗試起腳，將比數追平，雙方一路帶著1比1的平手局面進入最終PK戰。

花蓮瑞北隊長12號張孟璇在球隊中扮演重要角色，進攻、防守全方位輸出，本日關鍵的PK大戰，在去年在少年盃及有守門員經驗的她，猜球預感也相當強烈教練團便大膽嘗試讓張孟璇擔任守門員一職，果然發揮極大效果，撲下兩球關鍵PK，為球隊全力守下勝利。林驍城教練表示：「比賽過程不斷提醒球員不要放棄，好好把握每一球。」球員們也相當爭氣，拿出最好的態度及奮戰精神，將榮耀的冠軍獎座帶回家。

(中時 )