大陸演員孫儷和鄧超是演藝圈著名的恩愛夫妻檔，婚後育有一對兒女等等、小花，常在網上分享家庭生活，近日孫儷吐露夫妻倆看到6歲女兒哭的反應大不同，並爆料老公宛如上演偶像劇的情節，讓眾人看了全笑翻。

孫儷在微博發文，透露每次當小花在哭時，自己能從她哭的基調判斷，「是有實質性的內容，還是單純的就想哭，以哭為條件想達到什麽目的……」，而鄧超只要一看到小花哭，卻是不管三七二十一馬上就安撫對方，說道：「妹妹，你不要哭呀，你一哭爸爸的心都要碎了……。」最後更直接跟著女兒一起哭，有時甚至兩人還會抱頭痛哭，讓她相當傻眼。

孫儷和鄧超看到女兒哭的反應截然不同。（圖／翻攝自微博）

孫儷曬出女兒和爸爸的日常對話。（圖／翻攝自微博）

除了吐槽鄧超誇張的反應，孫儷還Po出女兒和老公的對話節圖，無奈說：「看看女兒和鄧先生的日常……。」只見對話中，小花留言：「爸爸，我今天在你旁邊哦，因為我看到你的廣告我就覺得我就在跟你在一起啦，然後呢嗯明天見哦。」鄧超則連回了兩條24秒、3秒的語音訊息，父女倆相當溫馨。

孫儷出賣鄧超的文一Po，引來不少網友好奇鄧超語音說了什麼，紛紛跟著留言虧「語音都在哭嗎」、「鄧超太逗了吧」、「這就是女明星和素人老公的區別」、「反應太偶像劇了吧」、「果然是女兒奴」、「老父親即視感」，意外登上微博熱搜，笑翻網友。

(中時新聞網)