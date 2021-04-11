台鐵太魯閣號408車次2日發生嚴重出軌意外，造成49人死亡，距罹難者頭七法會，才過幾天，總統蔡英文10日卻在臉書表示，「來吶！擔心觸及下降，坐進來看看！不用怕臉書觸及率低看不到資訊，下面連結都加起來，也歡迎幫忙分享出去」：針對蔡總統關心觸及率，宅神朱學恒對此直言，這根本就是「荒謬」。

蔡總統憂心觸及率，朱學恒接受《中天新聞》訪問時直言，前兩天太魯閣號罹難者，才剛過頭七，總統卻憂心觸及率下降。而太魯閣號事故，蔡總統連正義都還沒有伸張，卻忙著跟大家講，她觸及率降低，麻煩大家加她的IG、加她的LINE，這根本是「荒謬」。蔡總統把網路和臉書放在治國之上，可說是本末倒置。

常在臉書評論時事的藥師林士峰11日則在臉書貼文表示，比起蔡總統的觸及率下降，她更應該關心的是台灣的出生率。台灣的出生率第一季，比去年同期減少了13.6%，年輕人低薪，物價房價卻是高的，自己都養不好了，如何孕育下一代；他甚至強調，客觀環境不佳，補貼多少育兒津貼，都無法扭轉生育率下探的趨勢。

網友認為，「口號治國，已經快6年了！都不會膩？」、「我第一次好奇，她到底在想什麼？」、「未來會少很多根棟梁…現在的棟梁，只會越來越老，老到撐不住。」、「悲慘的台灣...。」

(中時新聞網)