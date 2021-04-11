《都嘛是你的毛》片頭曲演唱人PiA（左）與片尾曲演唱人辛樂兒，出席Simple Market簡單市集合作「毛孩有市」主題活動。（七十六号原子提供）

蔡凡熙、魏蔓、辛樂兒主演的網劇《都嘛是你的毛》11日與Simple Market簡單市集合作「毛孩有市」主題活動，該劇主題曲〈有你有我〉與片尾曲〈等等就好了〉演唱人PiA吳蓓雅與辛樂兒出席；辛樂兒不僅演出本劇，也特別為戲創作〈等等就好了〉講述劇中她愛慕蔡凡熙，但蔡凡熙愛的人卻不是她的單戀女子心聲，辛樂兒說：「劇中沒有太多篇幅交代菲菲和陸鈞翔的情感連結，希望透過歌詞讓觀眾看完劇理解菲菲的心境。」工作人員笑說這根本是她寫給蔡凡熙的告白歌。

PiA吳蓓雅分享〈有你有我〉創作靈感來自劇中動物主角胖橘貓等等，以貓咪對待主人較傲嬌的視角完成。MV中，PiA吳蓓雅演出擬人化的貓，常常黏在主人身邊，甚至幻想跟主人結婚的情節，PiA吳蓓雅說：「貓咪常常做一些我們人類難以解讀的事情，但其實牠可能只是想跟主人有互動，MV就是以這樣的傲嬌貓咪視角來做很多的想像。」她也分享身邊好友曾在寵物過世後找動物溝通師協助，想知道寵物的想法，或有沒有想交代的，「動物溝通師說牠們非常疼惜主人，希望主人趕快擺脫難過的心情，向前看，要相信牠們都是很愛主人的。覺得很感人」。

PiA吳蓓雅日前出席《都嘛是你的毛》首播記者會後，和先生分享演員們的身材都很苗條，自己站在一旁好吃虧，PiA先生則反笑她：「人家是瘦肉，妳是腿庫。」她笑回：「雖然覺得很慚愧，但也不會難過啦，我覺得喜歡腿庫的人也滿多的(哈)。」

劇中胖橘貓等等是知名Youtuber夫夫之道的貓咪七七飾演，夫夫之道分享七七表現非常好，「牠日常生活中就是個乖孩子，除了我們回家牠會迎接蹭腳之外，平常也會窩在我們懷裡、晚上陪我們睡覺、冬天當暖爐，是個很善解人意的孩子。在劇組也是人人好，看到每個人都會去蹭一下，表現得很自然是不在話下。」

至於是否會再讓七七出演戲劇作品？夫夫之道說：「因為七七快9歲，每次演出都會先慎重考慮七七身體狀況。七七跟春花媽（動物溝通師顧問）的連結還沒斷掉，或許下次演出，就是七七自己說家裡很無聊，想去上班，才會有下次的機會吧。」不僅七七有演出《都嘛是你的毛》，夫夫之道的里歐也客串演出一角與胖橘貓對戲，飾演奧客對等待領養的等等說「不喜歡再送回來就好了」，被蔡凡熙怒罵。夫夫之道說：「其實心裡很難過，因為七七是我從動物之家從小領養回來，真的怕七七誤會，所以真的花了特別久的時間安撫牠，並且奉上許多零食跟罐罐。」貓奴辛樂兒也說若自己遇到這種人也會暴怒，不喜歡再送回來真的是非常不負責的行為。

(中時 )