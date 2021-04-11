台鐵太魯閣號重大死傷事件，要求行政院長蘇貞昌和交通部長負起政治責任下台聲浪高漲。美麗島電子報董事長吳子嘉分析，蘇貞昌最多撐到2022年大選，他更斷言2022年選戰綠營會敗選，綠營敗選後，黨主席和行政院長勢必要下台，吳子嘉還預測綠營可能丟掉桃園，並影響到桃園市長鄭文燦的布局，並使副總統賴清德有機會成為2024年民進黨的總統候選人，蘇貞昌就更無法賴皮。

吳子嘉11日晚間與宅神朱學恒一起進行網路直播時表示，蘇貞昌會一直賴，8月28日的公投不提對案，就是因為不想負責任，因為他知道公投會掛，公投掛了他要混過去，但他躲的過初五，躲不過二十，所有問題會在2022年大選時一次爆炸。

朱學恆問，萬一蘇貞昌購不要臉，還是跑出來呢？吳子嘉則直言，「撐不住，沒辦法了」，他更預測民進黨會輸掉2022年的地方選舉，更重要的是，桃園會輸掉，若桃園輸掉，民進黨就宣告敗選，敗選後黨主席要下台、秘書長下台、行政院長非下台不可，就進入到蔡英文跛腳的時代。

不過，朱學恒很疑惑地表示，蔡英文是否會扛起責任，說2022年敗選就下台？吳子嘉則說，「掉一個桃園你就掛了」，並指蔡英文愛面子，一定會辭職，屆時蘇貞昌非滾不可，鄭文燦也掛了，接下來進入2024初選，賴清德會出來，他會變成2024必然的候選人，並掌握發言權，到時候蘇貞昌沒辦法賴皮，因為總統候選人的力量，會足以影響現任總統改換行政院長，否則沒辦法輔選，「 所以黨主席會換，行政院長也會換，就進入賴清德時代」。

(中時新聞網)