台、日桌球好手江宏傑、福原愛婚變爆發至今，福原愛人仍在日本，江宏傑則是父兼母職邊錄影、邊照顧一對兒女，而江宏傑稍早則在網上分享工作側拍照，並正能量發文：「Go red衝啊」，不過網友則紛紛留言關心江宏傑瘦了不少。

江宏傑與福原愛4年多的婚姻持續亮紅燈，江宏傑雖深受打擊，不過他仍父代母職，每周固定錄製《全明星運動會》，堅強擔任紅隊隊長一職，而江宏傑今（11日）晚則曬出節目側拍照，並正能量發文：「Go red衝啊」。

江宏傑發文燃燒熱血的隊長魂，網友也紛紛留言鼓勵他：「小傑加油」、「衝起來」、「紅隊加油」、「臺灣好爸爸加油」，同時，也有人直指江宏傑變瘦了「不知角度還是拍攝 看你變瘦囉！加油」、「小傑越來越瘦了 要多吃一點喔！」、「變瘦了～」。

其實江宏傑與福原愛自從2月底就爆發婚變，當時江宏傑出面駁斥，福原愛回日本是因奧運規劃、3月就回來了，未料福原愛在3月初卻被拍到與小5歲高帥男約會，讓福原愛形象全黑，不過福原愛至今仍在日本、夫妻在檯面上零互動，福原愛錯過兒子小小傑的2歲生日，江宏傑則堅強父兼母職，他日前為兒慶生時還感性寫下：「兒子2歲生日祝你平安健康長大#給你百分之兩百的愛#生日快樂」，不免讓外界猜測江宏傑是否在暗示夫妻已回不去了。

(中時新聞網)