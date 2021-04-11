韓國當局今天說，在決定繼續對所有30歲以上的合格民眾接種AZ疫苗後，將按計畫從12日開始第二季2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗接種。

韓國7日表示，在歐洲藥品管理局評估施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）/牛津（Oxford）疫苗發生血栓事件之際，將暫停為60歲以下民眾提供AZ疫苗。

當局今天表示，經討論接種AZ疫苗出現血栓的案例後，判定接種AZ疫苗利大於弊，並做出對所有30歲以上合格民眾接種AZ疫苗決定。在韓國發現的3例血栓病例中，2例證實與接種疫苗無關，另1例未出現血小板減少，不符合歐洲藥品管理局對疫苗副作用的定義。

韓國中央防疫對策本部今天通報，截至凌晨零時，較前一天新增確診614例，累計確診10萬9559例。

單日新增病例較前一天減少63例，但連續3天超過600例。週末檢測數量雖大幅減少，但新增病例依然超過600例，說明疫情蔓延加劇。

韓國政府決定延長現行防疫級別（首都圈2級、非首都圈1.5級）3週至5月2日，並禁止首都圈等地區的娛樂場所營業。

(中央社)