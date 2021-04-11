一名才剛新婚一年多的29歲曾姓女子，在屏東某間通訊行上班，多次在店內遭55歲黃姓男子性騷擾並追求，曾女多次拒絕，甚至兩度到警局提告，想不到此舉惹怒黃男，8日深夜用製造假車禍方式，將曾女擄走殺害，黃男犯案時心思狡猾，據悉，黃國中時就讀資優班，還曾在假日到學校偷考卷。

屏東這起擄人命案，引起社會關注，因為曾女生前曾求助警，雖然警方受理並將黃男依法移送及裁處，但礙於規定，無法替曾女申請保護令。曾在黃男念國中時，指導過他的一名退休教師，得知命案消息相當震驚，透露黃男以前是資優班學生，但不尊重老師，品行也不好。

不過黃男是同事兒子，該教師也不方便多嘴，因此即使過將近40年，仍對這名學生有印象。事後再聽到黃男消息，據說會家暴父親，其他家人也不願與他同住，最後僅剩黃男獨自住在老家，沒想到竟成殺人兇手。

不僅黃男殘忍行未令人髮指，原本一度傳出，6年前也在同一家通訊行上班的馬姓女子，因為向男友提分手，慘遭對方活活放火燒死，恐怖巧合讓當地居民相當惋惜，不過曾女任職的通訊行發聲明澄清，6年前馬女並非在同一家通訊行上班，只是剛好在同一條街上。

(中時新聞網)