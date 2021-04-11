土耳其2名政治人物公然在網上表達對新疆維吾爾人的支持，以紀念新疆暴亂31周年，引發中土兩國的外交爭端。大陸駐土耳其大使館在推特發文警告土耳其不得干涉中國新疆事務卻遭到土耳其外交部召見，大陸外交部則公開反擊土耳其「為恐怖份子張目」。外媒指出，在一陣外交言辭交鋒後，土耳其甚至傳出已將中國大使館的供水切斷，但陸媒查證後表示，僅是土耳其媒體記者誤傳，但兩國目前外交緊張氣氛正逐步升級。

土耳其兩個主要在野黨的重要政治人物－民族主義政黨好黨（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）以及左翼政黨共和人民黨（CHP）籍安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）5日分別針對維吾爾人「巴仁鄉起義」31週年紀念日事件推文，引發中國駐土耳其大使館在推特發文回應：「新疆維吾爾自治區是中國領土不可分割的一部分，這是國際接受而且不容爭辯的事實」、「中方堅決反對並且強烈譴責任何人或任何勢力挑戰中國主權和領土完整。中方保留作出正當回應的權利」。推文並標記阿克謝納爾與亞瓦許。

中國駐土耳其大使館推文惹怒土耳其用戶而遭到洗版，8小時內湧入超過8000筆留言痛批使館違反外交儀節、跨越紅線。土耳其外交部則召見中國駐土耳其大使劉少賓表達不滿。大陸外交部發言人趙立堅在記者會上聲稱，土耳其個別人士日前在推特上「公然為恐怖分子張目，挑戰中國主權和領土完整，甚至公然煽動分裂中國的錯誤言論」，「中國駐土耳其使館的有關回應完全正當合理，無可指責」。

英國《每日快報》報導稱，就在上北京表達支持中國駐土耳其大使館的做法後，中國大使館的供水已被切斷，這可能是土耳其政治人物與大陸官方發生爭執後所進行的報復行動。不過經陸媒向中國駐土耳其大使館查證結果，並未發現有遭到停水跡象，目前供水狀況完全正常。

由於中國與土耳其因新疆問題爆發爭執，碰考中國駐土耳其大使館門口前進行水管施工，讓土耳其媒體誤會為大使館遭到土國停水。（圖／推特@haskologlu）

中國與土耳其外交正因新疆問題而出現爭執，中國駐土耳其大使館也擺出強硬外交作風與該國政治人物在網上舌戰，以至引發外界將施工誤傳為停止供水。圖為施工單位正準備在中國駐伊伊斯坦堡大使館前施工。（圖／推特@haskologlu）

陸媒《環球時報》表示，停水消息是在7日晚間從一名土耳其記者·哈斯科洛格魯（Ibrahim Haskoloğlu）的推特帳上傳出，該國媒體也進行報導。後來才知只是使館門口正好在施工，記者才聯想到可能與兩國在新疆問題上的爭議有關。

中國外交部發言人趙立堅7日就此事回應稱，關於日前土耳其個別人士在推特上公然為恐怖分子張目、挑戰中國主權和領土完整、甚至公然煽動分裂中國的錯誤言論，中國駐土耳其使館第一時間闡明了中方的嚴正立場，中國駐土耳其使館的有關回應完全正當合理，無可指責。

(中時新聞網)