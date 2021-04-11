對於雲林縣長張麗善10日到台中市分送雲林良品與大甲鎮瀾宮媽祖信眾結緣，有名男香客突暈倒，曾擔任護理師的張麗善立刻跪地施救，網友大讚有善心，救人不分藍綠，另有網友暗酸，「不像有的人只在乎臉書觸及率」。

雲林縣長張麗善10日到台中市分送雲林良品與大甲鎮瀾宮媽祖信眾結緣，有名男香客突暈倒，曾擔任護理師的張麗善立刻施救，被民眾拍下她踩跟鞋、雙膝跪地救護照。張麗善對於伸手施救不願多說，隨行秘書今天轉述張麗善的想法，「救人第一，其他不重要」。

張麗善10日到台中楓康超市為「雲林良品」進行宣傳促銷，同時免費分送雲林良品跟參與大甲媽祖遶境香客結緣，並盼透過媽祖加持，保佑今年雲林良品行銷順利、推廣再創佳績。

張麗善結束宣傳工作，正準備坐車離去時，突然聽聞有香客昏倒在地，曾擔任護理師的張麗善立即下車，主動提供專業協助。張麗善在第一時間先要求民眾散開，避免阻礙空氣流通，後續請在場其他男子協助解開昏倒香客的領口扣子，並指揮大家幫忙移置到樹蔭下，邊搧風邊等待救護車到來。

網友在《雅虎新聞》留言稱讚張麗善「麗善加油」、「善心讚」、「有人熱心救人，有人卻只在乎臉書的觸及率」。

網友在《雅虎新聞》下的留言。 (取自雅虎網頁)

(中時新聞網)