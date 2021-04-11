陳信安足校紅隊球員央志學。（中華足協提供）

2021全國少年盃錦標賽今天在屏東舉行決賽，男子組公開組六年級的冠軍戰，陳信安足球學校紅隊靠著團隊默契，3比0踢倒DMC FC，拿下期待已久的冠軍。

小組賽時陳信安足球學校紅隊、DMC FC雙雙以分組第一晉級的兩隊，冠軍賽自然互不相讓，開賽第10分鐘DMC FC的守門員林宇祥面對對手一顆球門前強勁來球英勇撲救，將球成功擋出禁區，不料在第11分鐘，陳信安足校紅隊一顆角球機會，雖沒能將球直接頂進得分，卻穩穩拿下第二波進攻，冷靜思考後，一個隊友間的默契橫傳，讓央志學破門得分，率先取得領先優勢。

下半場第32分鐘，陳信安足球學校紅隊陳品佑拿到球後帶球前進，在禁區外圍處一個出奇不意的行進間起腳，讓對方守門員來不及反應再度攻進球門，補時階段後再度採取行動，陳品佑和央志學聯手，前場找到空檔後穿越傳球，央志學面對DMC FC守門員的一對一對決，靠著過人的腳法及精準的判斷，直接起腳踢下保險第三球，隨即在裁判的比賽結束哨音下，以3比0收下冠軍。

陳品佑、央志學包辦球隊今日冠軍戰的所有進球，兩人在過去的幾場比賽中皆有相當良好的合作配合，教練李孟哲也說兩位球員就像雙胞胎兄弟，彼此有非常深的感情，更時常相互支援，才能在訓練及比賽場上擁有超水準的表現。

陳信安足球學校紅隊球員紛紛表示，在本次盃賽中學到最多的便是不放棄的精神，以及與隊友的團隊配合，而陳品佑也提到，雖然隊上的平均身高不高，卻能透過合作上彌補這個劣勢，也期待自己未來能增強自己的技巧與速度，一起與隊友們在未來的賽場上征戰。

(中時 )