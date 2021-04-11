新北一家樂器行老闆透過監視器畫面發現，一名小男童多次打開門進入店內偷彈吉他，隨後轉身拔腿狂奔，讓人感到暖心的是，老闆和老闆娘見狀後，不是制止反而要廣大網友幫忙尋人，「弟弟不要怕，下次勇敢走進來吧！」大方表示願意免費教小男童一堂吉他課。

樂器行老闆娘昨(10日)在臉書社團我是永和人貼出一段影片，表名要尋找畫面中這名小男童，小男童看起來年約5到7歲，起初他蹲在門口觀看吉他好一陣子，過沒多久後他便打開門，快速的撥弄了店內的展示吉他，隨後轉身逃走。

老闆表示，其實這名小男童這麼不止一次這麼做，「我們已經看過數次，這小孩常跑進我們店裡只為了偷彈吉他一下，然後迅速的逃走⋯⋯」老闆看出男童想學習吉他的渴望，於是大方表示，希望能夠找到這名男童，教他一堂免費的吉他課，更向男童喊話，下次可以勇敢走進店內，無需害怕！

暖心貼文發出後被大批網友推爆，「雖然看起來是有點像愛玩、惡作劇的行為，但是因著樂器行夫婦的大愛，也能給男孩一個正確的觀念，並且讓他感受到這個世界有愛，謝謝你們」、「看了影片可以想像這小孩他音樂的渴望，即使隔著一片玻璃也抵擋不了對吉他的熱情，那種奮不顧身冒險犯難的精神值得鼓勵」，更有民眾被老闆暖舉感動，「老闆如果找到弟弟，他的學習吉他，我願意幫他支付！希望可以略盡棉薄之力」。

另外，有民眾看到貼文後指出，「這小朋友我知道，本身有過動，都是奶奶帶在身邊說粵語，但他不壞」，老闆娘得知後更開心回覆，「太好了，有線索！我們真的沒有要處罰他」，更希望該民眾可以幫轉達，「我們誠心歡迎奶奶帶他進來玩，時間是星期六下午一點到晚上九點，我先生阿信老師會教他吉他，認識樂器、真正體驗樂器」。

(中時新聞網)