清明假期回來之後，台北股市相當強勢，4/6立刻跳空大漲，也站穩了16579點的前波關卡位置，當然這是因為美國公布其就業數字非常亮眼，其中失業人口降到70萬，這是去年3月以來的新低，再者美國非農就業人口91.6萬人，比預期64萬人高，同時也是7個月新高，道瓊指數創下歷史新高，那斯達克（Nasdaq）雖然比較弱勢，但是費城半導體指數也創下歷史新高，這是帶動台股創新高的主要原因。

本周非常關鍵，只要16571點不跌破（機率很高），那麼台股將是周線三連紅，技術面為中多上漲格局，持續往上創新高機率相當大，那麼台股應還有波段往上的空間。本波帶領大盤上攻主力在IC設計族群，其中IC設計龍頭聯發科突破2月份的高點1010元，最高來到1030元，驅動IC設計龍頭聯詠也創下波段新高，也帶動相關族群敦泰、天鈺不斷地往上創新高。不過目前此族群都已拉高本益比後，反而要留意在低檔低本益比股票，如IP矽智財部分，愛普去年賺10元，力旺賺9.6元，股價逼近900元，本益比實在太高，但相對地M31之前始終在300元出頭附近整理，同樣去年賺10元，但本益比只有30倍左右，當然顯得相對低估，股價在本周就一飛衝天，連拉3支漲停板。

至於台積電股價，雖然目前ADR溢價高達15%，但台股裡的台積電始終無法更上一層樓，筆者認為要先看4/15的法說會狀況，更有可能要等到5月董事會宣布配息狀況，台積電才會有比較大的上漲空間，不過在此之前，國外設備大廠如ASML和應用材料股股價都創下歷史新高，所謂「大軍未至、糧草先行」，本周的台積電供應鏈如閎康、萬潤、京鼎等表現也都相當凌厲，可以留意未大漲過，但本益比仍偏低的漢唐、聖暉等。

另外可以留意高殖利率成長股，本周從A）股息殖利率 > 5%；B）2021預估EPS成長>15%；C）流動性:10日均量 > 1000張，從三個面向選擇出幾檔供大家參考，像禾伸堂配息8元，殖利率有6%；矽格配息2.9元，殖利率有5.5%；達方配息2.5元，殖利率約有5.3%，以上都可以作為進可攻退可守的標的。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)