自3月起中國大陸暫停台灣鳳梨進口後，各地僑胞挺身支持台灣鳳梨，但日前新加坡卻爆出臺灣鳳梨內部褐化，引起各界疑慮，而星媒10日再爆有民眾買到黑心芭樂，換了新的卻還是「中招」，超市最終退款處理。對此，雲林菜農林佳新呼籲政府管控好農產品品質，並質疑國家隊都二二六六了，是要如何帶領農民向前衝？

《中天新聞》報導，林佳新表示，繼所謂的黑心鳳梨事件後 ，有黑心芭樂被檢視，這很明顯不是病蟲害問題，在農業界來講，是冷藏保存不當，導致所謂的褐化，對我們來說，都使台灣農產信譽一再地被消耗，不是好事情。

林佳新提醒政府，在忙著補助和促銷水果的同時，品質也要控管好，不要出事再推給貿易商或包裝廠，「政府要有完善措施，你既然有補助，就能要求包裝廠、貿易商提高規格，更嚴謹去面對，畢竟這對台灣的農產品和農民都是汙名化」。

林佳新認為，面對這種事情只能更嚴肅看待，否則鳳梨都出問題，國家隊都二二六六了，國家怎麼帶領農民向前衝？希望政府帶頭把有品質的東西穩定下來，這樣外銷總有希望。

對於黑心芭樂問題，農委會副主委陳駿季通過電話連線接受訪問時則說，基本上也不希望這樣的事情發生，鳳梨的部分大家都很清楚，就是溫度的部分沒控制好，我們從產地到進口商都已經充分告知，鳳梨應該用什麼溫度運送和販售。

至於芭樂的部分，陳駿季表示，目前只看到一些媒體報導，還在進行查證，到底是這一、二粒剛好消費者買到的問題？還是有普遍性？但看起來那個報導就是一個消費者買了以後覺得有問題，我們現在還在查證。

新加坡發現台黑心芭樂? 網憂形象大受傷

(中時新聞網)