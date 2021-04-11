萬歲堅果盃少年足球賽小球員賣力奮戰。（萬歲提供）

2021 VIVA CUP 萬歲堅果盃少年足球賽全國16強總決賽，今天在台灣大學田徑場熱鬧登場，本屆賽事報名隊伍踴躍，超過500支、近5000人報名搶破頭，創賽事新猷。

萬歲牌代言人Janet謝怡芬，今年2月誕下小兒子Dylan，獻出產後首場公開活動，老公George與大兒子Egan也現身場邊，Janey勉勵所有參賽隊伍，盡情享受比賽，勇於挑戰為參賽球員加油打氣，她補充，先前去公園就有帶著Egan嘗試讓他踢球，讓兒子享受足球運動的樂趣，培養運動興趣，刺激腦力，特別是陽光中的維生素D能促進鈣的吸收，讓骨骼發育更理想，今天特地帶兒子來，就是希望Egan接觸足球運動，未來有機會也會讓他多嘗試。

勇闖總決賽16強共計64支隊伍，全國總決賽採單淘汰賽制，歷經一整天的激烈廝殺，U12組由大安足球俱樂部白隊稱冠，台東縣豐里國小獲亞軍，季軍新市足球隊，殿軍熱血足球U12A；U10組冠軍為力里飛鷹隊，亞軍Sklub暴龍，季軍大安足球俱樂部U10藍隊，殿軍社口國小；U8組TFA U8尤文圖斯勇奪冠軍，Torero U8 A隊居亞，季軍大安足球俱樂部，殿軍桃園捷豹，前四名隊伍均獲得高額獎金與豐富的萬歲牌好禮。

大會各組也選出最佳得分王與最佳精神獎個人獎項殊榮，U8組得分王為TFA U8尤文圖斯隊羅允澤、最佳精神獎大安足球俱樂部郭子濬，U10組得分王Sklub暴龍隊陳柏諺，最佳精神獎社口國小黃政杰，U12組得分王豐里國小顏嘉辰，最佳精神獎新市足球隊黃偉侖。

此外，U6組晉級4強球隊即可獲得由萬歲牌及贊助廠商提供精美獎品，4強隊伍分別是夢幻小星星隊、衛斯理藍鯨隊、TFA墨西哥隊以及LS小象隊，最佳精神獎由TFA 墨西哥隊林逸嘉拿下。

萬歲堅果盃少年足球賽小球員賣力展現足下功夫。(萬歲提供)

(中時 )