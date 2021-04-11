俄烏緊張局勢進一步升溫，烏克蘭軍方統計俄軍在近一個月派出2萬兵力集結烏克蘭東部邊境地區，為2014年以來最多，引來烏克蘭與西方多國大為緊張，8日俄羅斯又宣布派10艘船艦赴黑海參與軍演。美國更傳出有意派軍艦前往黑海，以示支持烏克蘭。綜合外媒報導，俄羅斯克林姆林宮培斯科夫（Dmitry Peskov）發表聲明表示，「烏克蘭行徑恐導致全面性的軍事行動」。俄羅斯官媒指出，4月14日將循「諾曼第」模式舉行會晤。

烏國總統澤倫斯基8日視察烏東頓巴斯地區多處政府軍前線陣地，他說，「所有指揮官都明白有狙擊手瞄準我國軍人」，指該地區安全局勢趨於惡化，今年以來與親俄叛軍的衝突已造成26名烏軍士兵死亡。

終結烏東衝突 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）：加入北約是唯一辦法。(圖/新華社)

2018年5月7日，俄羅斯總統普丁在莫斯科克里姆林宮舉行的就職典禮上講話。（圖/新華社）

德國總理梅克爾則與俄國總統普丁通電話，她促請俄方撤走在俄烏邊境的增兵，以緩和局勢。但普丁反指烏方沿烏東軍事接觸線「挑釁」。俄德雙方確認，透過「諾曼第模式」推動解決問題，該模式係指由法德居間斡旋，讓烏俄參與的和平談判。

事實上，在過去數年，俄國和烏克蘭曾多次就頓巴斯戰爭進行和談，當中法國和德國協助調解。俄、烏、法、德四國舉行「諾曼第模式」四方會談，曾經於2014年9月在白羅斯首都明斯克簽署停火協議。

據俄官媒《俄羅斯衛星通訊社》報導，德國、法國和烏克蘭三國聯絡小組烏方顧問阿列克謝·阿列斯托維奇表示，德法烏三國領導人月內可能就頓巴斯局勢舉行會晤。但他表示，基輔方面對於4月14日即將舉行的「諾曼第」四方顧問級會晤並不抱有期待。

俄羅斯總統新聞秘書德米特裡•佩斯科夫則稱，與調解頓巴斯局勢的諾曼第四方（俄羅斯，烏克蘭，德國，法國）政治顧問的接觸非常艱難，正在開展這項工作以籌備新的峰會。

此外，土耳其外交部官員9日證實，美國已通知控制黑海海峽的土耳其，兩艘美國軍艦將前往黑海，並停留到5月4日，以警告俄方美國正密切注視情況。

(中時新聞網)