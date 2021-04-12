韓國疾病管理廳（KDCA）11日宣布，從12日開始恢復為民眾接種阿斯特捷利康的新冠疫苗，但接種對象為30歲或以上民眾，因為給30歲以下民眾接種，所引發副作用的風險高於防疫的好處。韓國7日暫停該疫苗注射來評估可能風險。

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