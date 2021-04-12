韓國兩大電池商樂金能源解決方案（LG Energy Solutions）和SK Innovation（簡稱SKI）11日就商業機密糾紛達成和解。SKI向樂金能源支付18億美元現金與權利金，保住其喬治亞電池廠，避免拜登最後出面干預的尷尬局面。

樂金能源表示和解後能跟SKI一起在全球電池市場上公平競爭。SKI保住其投資26億美元在喬治亞正興建的電池廠。

雙方同意撤回在美國與韓國所有訴訟，未來十年不再為商業機密糾紛提出訴訟。

樂金能源2019年指控SKI挖走其近八十名員工竊取商業機密，讓其無法取得福斯訂單。

美國國際貿易委員會（ITC）2月中裁決SKI敗訴，面對十年內不得在美國銷售與電池相關產品的禁令。

這裁決有六十天總統審查期，拜登可在4月11日期滿前推翻裁決。但總統推翻自己部門裁決的情況相當罕見。

外傳拜登任命的貿易代表戴琪（Katherine Tai）主導該裁決，若這兩家電池廠未能和解，迫使拜登推翻裁決就等於給自己打臉。

ITC裁決讓SKI被迫停止喬治亞廠投資，但樂金能源無法立即填補電池供應缺口，福特與福斯擔心無法在美國取得足夠電池來發展電動車，福斯甚至可能延後發展電動車的轉型。

SKI投資是喬治亞歷來最大外國投資，預計雇用近2,600人，該州多位國會議員和地方官員擔心撤資影響當地民眾生計和經濟發展。

在福特與福斯等車商、多位國會議員與地方官員積極介入調停下，樂金能源與SKI終於在11日限期前幾個小時和解，結束彼此持續兩年的法律訴訟。

雙方和解後，外界認為得分的是拜登。因為推廣電動車與提倡美國製造電動車電池是其首要任務。他提出1,740億美元經費刺激電動車銷售量，和廣設充電站等基建。

(工商 )