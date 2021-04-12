市場研究機構IDC最新報告顯示，受惠於疫情因素，2021年第一季全球PC出貨量年增55.2％至8,398.1萬台，儘管季減8％，但已是2012年以來，年尾旺季後銷量降幅最小的一次。其中聯想（Lenovo）全球PC出貨量高達2,040.1萬台，年增59.1％，以24.3％的市占率排行全球第一。

綜合外媒報導，從公司市占率來看，IDC報告指出，排名二至四名的業者分別是惠普（HP）、戴爾（Dell）、蘋果（Apple）、宏碁（Acer）。值得注意的是，蘋果PC出貨量年增111.5％至669.2萬台，年增幅居主要國際廠牌之冠。

IDC行動設備追蹤部門研究經理Jitesh Ubrani表示，2020年未被滿足的需求一直延續到2021年第一季，疫情所帶來的額外需求也繼續推動PC銷量。儘管市場供應持續面對各種挑戰，包括零部件短缺與物流問題，使平均銷售價格上漲，但由於遊戲玩家的市場增長、企業對高性能筆電的需求，以及教育市場擴大，讓PC業界的前景看好。

IDC全球行動設備追蹤項目副總裁Ryan Reith指出，PC市場發生根本性轉變，未來幾年的前景走俏，商業、教育與消費者三個領域都出現出乎預料的需求。而半導體領域持續短缺，預計廠商短期內難以供應客戶訂單需求，未來數年業界環境正面。預計2021年內零部件短缺仍是業界話題，但仍要觀望未來2至3年的PC需求走勢。

(工商 )