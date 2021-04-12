大陸電商龍頭阿里巴巴10日遭到官方天價重罰，市場人士估計阿里12日港股股價恐大跌5％。而外界預期大陸監管壓力將轉移至全球遊戲龍頭騰訊等知名互聯網企業身上，勢必拖累陸港科技股全面崩跌。

大陸市場監管總局10日針對阿里巴巴在網路平台實施 「二選一」行為，以反壟斷法對其做出行政處罰，開出破紀錄的人民幣（下同）182.28億元罰款。阿里港股股價從2020年10月28日收盤價歷史高點，在歷經監管喊停其關聯公司螞蟻集團IPO等一系列整頓措施後，截至2021年4月9日股價累計暴跌29.08％至218港元。

香港01引述勤豐證券資產管理部董事總經理連敬涵分析，此次監管處罰阿里巴巴的力度比預期還重，此舉將造成阿里12日港股股價出現5％跌幅，儘管短期未必會跌破200港元大關。但事件並非遭到罰款後就完結，當局的安排可能會對阿里未來盈利帶來影響，預期股價下跌的機率較高。

路透報導，大陸反壟斷委員會專家諮詢組成員時建中近日撰文指出，阿里巴巴遭重罰是大陸平台經濟領域第一起重大典型的壟斷案件，釋出清晰的政策訊號。

因此，市場認為大陸市場監管總局未來將處罰更多電商平台，如線上汽車或房地產機構。被點名的業者包括京東、美團、百度等。

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