國道1號7車追撞1人受傷 汐止路段車潮回堵5公里 22:142021/04/11 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市國道1號南下9.6公里處、五堵往汐止方向今（11日）晚間8時許傳出7車追撞事故，現場車潮回堵。（摘自高公局網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市國道1號南下9.6公里處、五堵往汐止方向今（11日）晚間8時許傳出7車追撞事故，造成一名年約40多歲女子擦挫傷，所幸並無生命危險，車禍事故一度造成國道大塞車，車潮綿延約5公里，至晚間10時許才恢復順暢，詳細車禍原因待進一步釐清。 據悉，國道1號南下9.6公里處、五堵往汐止方向共有7車發生追撞事故，造成一名年約40多歲女子擦挫傷，所幸未釀成重大傷亡。 國道警方獲報趕往現場處理，現場車潮大排長龍，事故現場於晚間9時27分排除完畢，車潮至晚間10時許才恢復順暢。 (中時 ) #車潮 #晚間 #國道1號 #時許 #車追 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 台北酒吧驚見活春宮 男慾火難耐脫褲口愛 路人全錄下 - 社會 超兇女鋼琴師再曝極限尺度照 網震驚：真厲害了 - 社會 不滿機車檔道 轎車男逼車騎士 路中央跳針狂喊15聲：你要惹事嗎？ - 社會 【太魯閣出軌】李義祥見車落軌第一反應曝光 叫移工肉身擋火車 - 社會 陸籍導遊到墾丁民宿猥褻女客 遭逮後下跪賠6600仍慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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