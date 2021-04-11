新北市國道1號南下9.6公里處、五堵往汐止方向今（11日）晚間8時許傳出7車追撞事故，造成一名年約40多歲女子擦挫傷，所幸並無生命危險，車禍事故一度造成國道大塞車，車潮綿延約5公里，至晚間10時許才恢復順暢，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，國道1號南下9.6公里處、五堵往汐止方向共有7車發生追撞事故，造成一名年約40多歲女子擦挫傷，所幸未釀成重大傷亡。

國道警方獲報趕往現場處理，現場車潮大排長龍，事故現場於晚間9時27分排除完畢，車潮至晚間10時許才恢復順暢。

(中時 )