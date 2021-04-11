2021華南銀行台灣企業甲級足球聯賽今天開踢，去年亞軍台電靠國腳陳昭安、李祥偉破門，以2比0擊退璉紅台體，去年季軍台中Futuro則靠日籍新血山崎直之建功，並撐過10打11的人數劣勢，以1比0氣走去年乙級聯賽冠軍台灣中油，雙雙旗開得勝。衛冕者南市台鋼則在傷停階段自擺烏龍，1比1遭航源FC逼和。

陣容變動不大的台電對上璉紅台體，第39分鐘台電發動快速反擊，李祥偉接獲長傳後於左路橫傳，助攻陳昭安首開紀錄。第50分鐘換高偉傑送出中路直塞，助攻李祥偉輕鬆破門，讓台電以2比0開出紅盤。

台電教頭陳貴人賽後表示，以往在首輪第1戰都會踢得綁手綁腳，今天先進球壓力自然減輕，球員們也比較放得開，才會有後續的進球，也讚揚對手展現了年輕球隊的拚勁，或許經驗上還有進步空間，相信下次對陣難度會更提高。

尋求衛冕的台鋼今年補進企甲金靴安以恩及國腳前鋒陳瑞杰，首輪客場迎戰去年第5名的航源FC，攻勢五五波互有往來。第60分鐘台鋼後衛陳威全直接從中場送出過頂長傳，陳瑞杰漂亮停球並扛住航源後衛Aveska，在右側禁區起腳打入球門遠角，替台鋼首開紀錄。

眼看下半場3分鐘補時剩下不到10秒，台鋼就要以1球之差帶走3分，航源卻把握最後一擊的機會，吳彥澍送出漂亮穿越球，黃侑威佑路下底橫傳，陳威全右腳解圍球卻打在回防的隊友陳彥睿腳上，反彈落入台鋼大門，航源戲劇化的以1比1保住主場1分積分。

新球季獲得麗寶集團、和大工業贊助支持的台中Futuro延攬了陳浩瑋、朱恩樂兩位國腳，首戰在高雄國家體育場對上首次升上企甲的台灣中油。第35分鐘Futuro打出漂亮組織，朱恩樂右路低傳禁區，韓國前鋒朱益成搶點吸引4名防守球員，讓無人盯防的山崎包抄射入球門左下角，讓中油首次在企甲失球。

領先的Futuro在上半場終了前遇到狀況，左後衛小川圭佑跳到空中搶球時，一腳踢倒了中油的王冠儒，領到個人此役第2張黃牌，遭到紅牌罰下。人數占優的中油下半場全力搶攻，換上烏茲別克中鋒努瑞耶夫（Vladislav Nuriev）發揮身高將近190公分的優勢搶點，可惜幾次頭槌都差之毫釐，最終Futuro仍守住1球領先，於客場帶走3分。

另一場企甲聯賽北市大同與展逸天行者以0比0握手言和，首輪踢完台電藉淨勝球優勢暫居龍頭，同積3分的台中Futuro居次。不過Futuro在14日的第2輪聯賽就要碰上衛冕者台鋼，小川圭佑的禁賽將讓後防戰力更為吃緊。

(中時 )