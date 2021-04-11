4月9日，美國國防高級研究計劃局(DARPA)宣布，美國通用原子能公司（General Atomics）贏得「核動力太空推進器」(Nuclear Thermal Rocket,NTP)的競標案，將得到價值2,200萬美元的開發合約。

太空網(Space.com)報導，DARPA是在2020年5月，提出太空核動力開發案，目標是「2025年，可在地球軌道上測試核能推進系統。」

通用原子公司的副總裁克里絲汀娜·貝克（Christina Back）說「核熱推進引擎，將使太空航行的速度加快好幾倍。」

DARPA指出，如今使用的太空火箭，分成化學推進火箭與電力離子推進器，但是化學推進的燃料消耗太快，而電子離子雖然可以長期噴射，推力卻相當微弱，只適用於輕型太空探測器。顯然未來在地球軌道之外的太空探索，還需要其他選擇。

核熱推進火箭，是利用穩定發熱的核反應爐，將推進劑加熱成超高溫氣體，然後從噴嘴排出以產生強大推力。

貝克說，核熱推進技術是比傳統推進技術強大太多，將使太空船實現遠距離航行，比如月球，甚至火星。

「NTP可以實現化學推進火箭的高推重比，但是效率卻是2~5倍。」

其實核能火箭的概念，在1960年代就已被提出，NASA曾經有「獵戶座火箭」的核動力推進研究計畫，但是到了1970年代，主要研發工作轉移到太空梭，再之後發生三哩島、車諾比事件，太空核能技術被完全凍結。

NASA表示：「經過多年以後，人們再次認識到，核熱推進是人類探索火星和其他目的地的可行而強大的選擇。」

(中時新聞網)